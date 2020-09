Professore positivo nel goriziano, negativi 115 tamponi su studenti (Di mercoledì 16 settembre 2020) I 115 ragazzi dell’Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone in isolamento fiduciario dopo che un docente era risultato positivo al Coronavirus, sono risultati negativi al tampone. Lo ha reso noto stamani con un tweet il Vicegovernatore con delega alla Sanità, Riccardo Riccardi, sottolineando lo “straordinario lavoro dei dipartimenti di prevenzione”.I 115 studenti appartengono a cinque classi dell’istituto ed erano stati sottoposti, in via cautelativa, a isolamento fiduciario due giorni fa. Ieri sono cominciati i tamponi.Il caso di infezione derivava da un contatto indiretto che il Professore aveva avuto con una persona proveniente dall’Est Europa. Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 settembre 2020) I 115 ragazzi dell’Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone in isolamento fiduciario dopo che un docente era risultatoal Coronavirus, sono risultatial tampone. Lo ha reso noto stamani con un tweet il Vicegovernatore con delega alla Sanità, Riccardo Riccardi, sottolineando lo “straordinario lavoro dei dipartimenti di prevenzione”.I 115appartengono a cinque classi dell’istituto ed erano stati sottoposti, in via cautelativa, a isolamento fiduciario due giorni fa. Ieri sono cominciati i.Il caso di infezione derivava da un contatto indiretto che ilaveva avuto con una persona proveniente dall’Est Europa.

