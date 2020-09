Presidente | la scuola è meglio se non la riformano questi qui

Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - gennaromigliore : De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa f… - TeresaBellanova : 'Scuola, cultura, il confronto continuo sono antidoti al virus della violenza e dell'intolleranza, che può infettar… - romatorino : RT @NicolaPorro: Il presidente #Mattarella ha invitato le forze politiche e il #governo a mettere mano a una riforma della #scuola. Il vide… - Sabrina67408695 : RT @NicolaPorro: Il presidente #Mattarella ha invitato le forze politiche e il #governo a mettere mano a una riforma della #scuola. Il vide… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente scuola

Il Sole 24 ORE

L’alfiere della lista Movimento 3V (Vaccini vogliamo la verità): «Con l’isolamento e la segregazione stanno uccidendo la nostra economia» di Alessandro Zuin «Ma tu sei Paolo, quello che parla il giove ...«È ancora presto dal punto di vista epidemiologico per capire l'impatto della riapertura delle scuole, dobbiamo aspettare almeno due settimane. Dal punto di vista organizzativo, invece, rimettere in m ...Milano, a scuola niente intervallo e gli studenti protestano: "Siamo tornati... ma come?" "Siamo tornati (...ma come?)", è la scritta che appare su numerosi striscioni appesi davanti a varie scuole di ...