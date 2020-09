Mercato Inter, Raiola in sede per Pinamonti, Balotelli, De Vrij e Kean (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una riunione nel tardo pomeriggio, poi il fiume di parole. Mino Raiola ha incontrato i dirigenti dell'Inter: nel menù la portata era Andrea Pinamonti, ma l'agente non ha mancato di toccare con i ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una riunione nel tardo pomeriggio, poi il fiume di parole. Minoha incontrato i dirigenti dell': nel menù la portata era Andrea, ma l'agente non ha mancato di toccare con i ...

AlfredoPedulla : #Llorente, sondaggio #Inter per fine mercato. Lui o #Giroud nelle idee di #Conte - DiMarzio : #Lautaro, incontro in sede agenti @Inter: nuovo appuntamento a fine mercato per il rinnovo @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già n… - carlaluglio69 : Ma non mi dire... quelli senza gli scarti della @juventusfc non vivono... Llorente-Inter e Todibo: le notizie di m… - davidevernich : @grinz78golfer @Inter Non è un mercato come gli altri anni -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Inter, UFFICIALI due cessioni Calciomercato.com Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Indizio a sorpresa!

Non si placano le voci sul futuro di Lautaro Martinez, in orbita Real Madrid e Barcellona: sorprendente indizio di mercato dall’attaccate dell’Inter Il weekend appena passato è stato piuttosto turbole ...

NELLA SEDE NERAZZURRA

Pomeriggio nella sede dell'Inter per Mino Raiola. L'agente con Marotta e Ausilio ha parlato soprattutto di Andrea Pinamonti che potrebbe tornare in nerazzurro dopo l'esperienza al Genoa: "Stiamo parla ...

Inter News – Attenzione a Conte: prime decisioni pesanti sulla formazione

Antonio Conte dovrà fare i conti con il campo. La sua Inter, a breve, tornerà a giocare. E da quel momento in poi molte cose cambieranno NEWS INTER – Da dove iniziare? Dal campo. Di mercato è bello pa ...

Non si placano le voci sul futuro di Lautaro Martinez, in orbita Real Madrid e Barcellona: sorprendente indizio di mercato dall’attaccate dell’Inter Il weekend appena passato è stato piuttosto turbole ...Pomeriggio nella sede dell'Inter per Mino Raiola. L'agente con Marotta e Ausilio ha parlato soprattutto di Andrea Pinamonti che potrebbe tornare in nerazzurro dopo l'esperienza al Genoa: "Stiamo parla ...Antonio Conte dovrà fare i conti con il campo. La sua Inter, a breve, tornerà a giocare. E da quel momento in poi molte cose cambieranno NEWS INTER – Da dove iniziare? Dal campo. Di mercato è bello pa ...