Le vacanze dorate dei fratelli Bianchi, nababbi col reddito di cittadinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) vacanze in barca all’isola di Palmarola, con tanto di champagne. Ma anche Palma de Mallorca e Costiera amalfitana, tra resort con viste mozzafiato, brindisi in locali esclusivi e, in generale, un lusso sfrenato, ostentato senza filtro alcuno sui social network. Peccato che, per lo Stato, i fratelli Bianchi fossero nullatenenti o quasi. Tanto che la loro famiglia, come quelle di Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (gli altri due ragazzi arrestati per l’omicidio di Willy), percepiva il reddito di cittadinanza. Visualizza questo post su Instagram Umbria Un post condiviso da Gabriele Bianchi (@ gabrieleBianchi ) in data: 12 Lug 2020 alle ore 3:13 PDT Visualizza questo post su Instagram Dentro l’amore ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020)in barca all’isola di Palmarola, con tanto di champagne. Ma anche Palma de Mallorca e Costiera amalfitana, tra resort con viste mozzafiato, brindisi in locali esclusivi e, in generale, un lusso sfrenato, ostentato senza filtro alcuno sui social network. Peccato che, per lo Stato, ifossero nullatenenti o quasi. Tanto che la loro famiglia, come quelle di Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (gli altri due ragazzi arrestati per l’omicidio di Willy), percepiva ildi. Visualizza questo post su Instagram Umbria Un post condiviso da Gabriele(@ gabriele) in data: 12 Lug 2020 alle ore 3:13 PDT Visualizza questo post su Instagram Dentro l’amore ...

Potrebbero esserci indagini patrimoniali sui fratelli Marco e Gabriele Bianchi, tra gli arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo picchiato a morte a Colleferro. Lo riferiscono fon ...

Willy Monteiro, la vita da re dei fratelli Bianchi (quasi) nullatenenti: orologi d'oro e vacanze

Un negozio di frutta aperto da soli tre mesi e le vacanze a Positano, in giro per la Costiera Amalfitana, in luoghi inavvicinabili a moltissime persone. A vedere le immagini che i due ...

