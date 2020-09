Juninho: “Non sono arrivate offerte per Depay e Aouar” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ha parlato smentendo le voci di una possibile partenza delle due stelle della squadra Depay e Aouar: “Depay non ha giocato per scelta tecnica. Abbiamo giocato venerdì e rigiocheremo venerdì prossimo. Per il momento non ci sono offerte per questi due giocatori – ha affermato il brasiliano -. Nemmeno dal Barcellona è arrivata una chiamata riguardante il prezzo dei cartellini. I giocatori per cui sono arrivate offerte sono già partiti”. Foto: Paris-canalhistorique.com L'articolo Juninho: “Non sono arrivate offerte per Depay e Aouar” proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il direttore sportivo del Lione,, ha parlato smentendo le voci di una possibile partenza delle due stelle della squadrae Aouar: “non ha giocato per scelta tecnica. Abbiamo giocato venerdì e rigiocheremo venerdì prossimo. Per il momento non ciper questi due giocatori – ha affermato il brasiliano -. Nemmeno dal Barcellona è arrivata una chiamata riguardante il prezzo dei cartellini. I giocatori per cuigià partiti”. Foto: Paris-canalhistorique.com L'articolo: “Nonpere Aouar” proviene da ...

junews24com : Mercato Juve, Juninho 'complica' i piani? «Non c'è nessuna offerta per loro» - - GaIIiani : @Maldivinita Voi non sapete che il tifo DELL'OL sarebbe entusiasta di un possibile arrivo di paqueta, con anche la… - JoeCipolla_mi : Juninho in pratica pur di togliersi dalle palle Tatarusanu ha promesso di prendere Paquetà. Sento che tra poco dive… - King_Paolo : Siamo sicuri che Juninho non si è innamorato anche di samu e calabria - KunGrax : RT @NicoSchira: #OlympiqueLyon ha manifestato interesse per Lucas #Paquetá con il suo agente Eduardo Uram: ds #Juninho è un grande estimato… -

Ultime Notizie dalla rete : Juninho “Non