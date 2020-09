Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci entrerà venerdì: il motivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo il sito Dagospia Elisabetta Gregoraci è pronta per entrare venerdì al Grande Fratello Vip e spiega il motivo del ritardo. Una delle concorrenti più attese di questa edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore. Per questo motivo molti fan si sono preoccupati quando la donna non ha iniziato il suo percorso nel reality durante la puntata inaugurale di lunedì. Ad aumentare le preoccupazioni ci ha pensato anche il gossip che ha subito iniziato a parlare di problemi personali che hanno fatto subito pensare alla salute dell’ex marito. Ora però il sito Dagospia ha cercato di fare luce sull’accaduto ... Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo il sito Dagospiaè pronta per entrare venerdì alVip e spiega ildel ritardo. Una delle concorrenti più attese di questa edizione delVip è senza dubbio, conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore. Per questomolti fan si sono preoccupati quando la donna non ha iniziato il suo percorso nel reality durante la puntata inaugurale di lunedì. Ad aumentare le preoccupazioni ci ha pensato anche il gossip che ha subito iniziato a parlare di problemi personali che hanno fatto subito pensare alla salute dell’ex marito. Ora però il sito Dagospia ha cercato di fare luce sull’accaduto ...

