Emma Marrone incantevole come una dea alla sfilata di Bulgari: «Vuoi essere la mia congiunta?» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Emma Marrone veste i panni di uno stupendo angelo alla serata di Bulgari organizzata a Roma. Sono giornate intese e cariche di soddisfazione per la bella cantante. E’ uscito da pochi giorni il suo ultimo singolo “Latina”; tra non troppo riprenderà anche X-Factor e lei sarà nel cast. L’energia di Emma non passa mai inosservata, sono tutti pazzi di lei, tant’è che recentemente Alessandra Amoroso, sua collega, l’ha ringraziata per averla salvata da un brutto periodo. Insomma, tutto a gonfie vele per l’incantevole cantante. In queste ore ha tolto il fiato al suo pubblico con uno scatto della sfilata davvero particolare. leggi anche l’articolo —> Ema Kovac Instagram, mix esplosivo di eleganza ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020)veste i panni di uno stupendo angeloserata diorganizzata a Roma. Sono giornate intese e cariche di soddisfazione per la bella cantante. E’ uscito da pochi giorni il suo ultimo singolo “Latina”; tra non troppo riprenderà anche X-Factor e lei sarà nel cast. L’energia dinon passa mai inosservata, sono tutti pazzi di lei, tant’è che recentemente Alessandra Amoroso, sua collega, l’ha ringraziata per averla salvata da un brutto periodo. Insomma, tutto a gonfie vele per l’cantante. In queste ore ha tolto il fiato al suo pubblico con uno scatto delladavvero particolare. leggi anche l’articolo —> Ema Kovac Instagram, mix esplosivo di eleganza ...

IlContiAndrea : A #XF2020 la prima puntata di giovedì affronta il tema dell’identità di genere e il pensiero corre all’attualità… - repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - IlContiAndrea : Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È… - benini_info : @venegunden Ma poi, francamente, e scusatemi... ma che titolo ha Emma Marrone per giudicare degli Artisti? - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: @MarroneEmma ???????? Emma Marrone - A me non mi cambi sono nato per il bene non mi cambieresti neanche se lo vorresti. ht… -