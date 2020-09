Dopo Haftar e Bashaga via pure Serraj. Repulisti Usa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gian Micalessin Il primo a cadere era stato il generale Haftar mollato dagli alleati di Russia, Egitto ed Emirati Arabi Il primo a cadere era stato il generale Haftar mollato dagli alleati di Russia, Egitto ed Emirati Arabi. Ma dietro a lui stanno venendo giù tutte le teste dei signori della Libia. Domenica sera a Bengasi, le proteste innescate dalla crisi economica hanno costretto alle dimissioni il governo della Cirenaica di Abdullah Al Thini. E agli addii illustri potrebbe aggiungersi quello del premier di Tripoli Fayez Al Serraj. Stando a fonti del suo esecutivo, citate da Bloomberg, il primo ministro annuncerà di voler lasciare entro ottobre quando l'Onu negozierà la nascita di nuovo governo di unità nazionale incaricato di mettere fine alle divisioni tra Cirenaica e Tripolitania culminate ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gian Micalessin Il primo a cadere era stato il generalemollato dagli alleati di Russia, Egitto ed Emirati Arabi Il primo a cadere era stato il generalemollato dagli alleati di Russia, Egitto ed Emirati Arabi. Ma dietro a lui stanno venendo giù tutte le teste dei signori della Libia. Domenica sera a Bengasi, le proteste innescate dalla crisi economica hanno costretto alle dimissioni il governo della Cirenaica di Abdullah Al Thini. E agli addii illustri potrebbe aggiungersi quello del premier di Tripoli Fayez Al. Stando a fonti del suo esecutivo, citate da Bloomberg, il primo ministro annuncerà di voler lasciare entro ottobre quando l'Onu negozierà la nascita di nuovo governo di unità nazionale incaricato di mettere fine alle divisioni tra Cirenaica e Tripolitania culminate ...

marconori78 : RT @michelegiorgio2: #LIBIA Povertà e assenza di servizi, dopo la Tripolitania scoppia la rabbia anche in Cirenaica. Il generale libico seq… - manolo_loop : RT @michelegiorgio2: #LIBIA Povertà e assenza di servizi, dopo la Tripolitania scoppia la rabbia anche in Cirenaica. Il generale libico seq… - Alma92069865 : RT @michelegiorgio2: #LIBIA Povertà e assenza di servizi, dopo la Tripolitania scoppia la rabbia anche in Cirenaica. Il generale libico seq… - Giovanni1DiMaio : RT @michelegiorgio2: #LIBIA Povertà e assenza di servizi, dopo la Tripolitania scoppia la rabbia anche in Cirenaica. Il generale libico seq… - SAntoniucci : RT @michelegiorgio2: #LIBIA Povertà e assenza di servizi, dopo la Tripolitania scoppia la rabbia anche in Cirenaica. Il generale libico seq… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Haftar Dopo Haftar e Bashaga via pure Serraj. Repulisti Usa il Giornale Libia, da Tripoli smentite su dimissioni imminenti del premier Serraj: "Prima l'accordo per un nuovo governo"

E’ giallo sulle presunte dimissioni di Fayez Al Sarraj attese già alla fine della settimana o al più tardi entro il mese prossimo in vista dei colloqui di Ginevra. Fonti tripolitine, pur confermando u ...

Libia, "notizia dimissioni Serraj è falsa e infondata"

"Falsa" e "infondata". Così il ministro del Lavoro del governo di accordo nazionale libico (Gna), Al-Mahdi al-Amin, ha definito la notizia, circolata in queste ore, delle possibili dimissioni del capo ...

LIBIA. Proteste a Bengasi, il governo si dimette. Haftar ricatta Roma

Roma, 15 settembre 2020, Nena News – La Libia è una pentola a pressione sul punto di scoppiare. Le proteste di agosto in Tripolitania contro le condizioni di vita precarie, la crisi energetica e il ma ...

E’ giallo sulle presunte dimissioni di Fayez Al Sarraj attese già alla fine della settimana o al più tardi entro il mese prossimo in vista dei colloqui di Ginevra. Fonti tripolitine, pur confermando u ..."Falsa" e "infondata". Così il ministro del Lavoro del governo di accordo nazionale libico (Gna), Al-Mahdi al-Amin, ha definito la notizia, circolata in queste ore, delle possibili dimissioni del capo ...Roma, 15 settembre 2020, Nena News – La Libia è una pentola a pressione sul punto di scoppiare. Le proteste di agosto in Tripolitania contro le condizioni di vita precarie, la crisi energetica e il ma ...