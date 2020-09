“Cosa ha deciso il GF Vip”. Tommaso Zorzi, dopo il malore e l’improvvisa uscita dalla casa arriva il provvedimento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi, la notizia aveva preoccupato tutti. L’abbandono momentaneo della casa del Grande Fratello Vip è stato annunciato dalla produzione del reality Mediaset sui social. ha accusato alcuni malori, il giovane influencer, ragione che lo ha spinto a sottoporsi a tutti i controlli medici necessari a scongiurare il peggio, ovvero un contagio da Covid. Si era espressa con queste parole, la produzione del reality show: “dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la casa di “Grande Fratello Vip. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020), la notizia aveva preoccupato tutti. L’abbandono momentaneo delladel Grande Fratello Vip è stato annunciatoproduzione del reality Mediaset sui social. ha accusato alcuni malori, il giovane influencer, ragione che lo ha spinto a sottoporsi a tutti i controlli medici necessari a scongiurare il peggio, ovvero un contagio da Covid. Si era espressa con queste parole, la produzione del reality show: “aver accusato malori legati alla sinusite,ha momentaneamente abbandonato ladi “Grande Fratello Vip. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione”. ...

