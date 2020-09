Convertini-Falchi tempo scaduto? C’è tempo per chiude causa ascolti flop (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da Dagospia arriva una bomba per quello che riguarda il palinsesto di Rai 1. A dire il vero ci si aspettava che la Rai prendesse provvedimenti, visti gli ascolti bassissimi di C’è tempo per. Il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, sta andando in onda in questi giorni in veste di supplente, visto che E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici non è ancora pronto e debutterà il 28 settembre alle 12. Ma le puntate che avrebbero dovuto registrare ascolti in crescita, sono state invece caratterizzate da ascolti disastrosi che, con la messa in onda delle nuove puntate di Forum, sono diventati praticamente imbarazzanti. Per evitare che si perda ancora pubblico strada facendo la Rai avrebbe deciso, secondo quanto riferisce ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da Dagospia arriva una bomba per quello che riguarda il palinsesto di Rai 1. A dire il vero ci si aspettava che la Rai prendesse provvedimenti, visti glibassissimi di C’èper. Il programma condotto da Annae Beppe, sta andando in onda in questi giorni in veste di supplente, visto che E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici non è ancora pronto e debutterà il 28 settembre alle 12. Ma le puntate che avrebbero dovuto registrarein crescita, sono state invece caratterizzate dadisastrosi che, con la messa in onda delle nuove puntate di Forum, sono diventati praticamente imbarazzanti. Per evitare che si perda ancora pubblico strada facendo la Rai avrebbe deciso, secondo quanto riferisce ...

Unf_Tweet : L'INDISCREZIONE DI @_DAGOSPIA_ Convertini-Falchi tempo scaduto? C'è tempo per chiude causa ascolti flop… - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: CAUSA ASCOLTI DISASTROSI RAIUNO CHIUDE IL PROGRAMMA 'C'E' TEMPO PER' DI CONVERTINI E ANNA FALCHI - MandronePeppe : RT @_DAGOSPIA_: CAUSA ASCOLTI DISASTROSI RAIUNO CHIUDE IL PROGRAMMA 'C'E' TEMPO PER' DI CONVERTINI E ANNA FALCHI - toysblogit : Retroscena Blogo: Rai1, il programma di Convertini e Falchi verso la chiusura anticipata… - GalantoMassimo : #CetempoPer, il programma di Rai1 con Convertini e Falchi, verso la chiusura anticipata, ecco perché Retroscena su… -