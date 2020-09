Climbing for climate, il 19 settembre a Parma in 150 scalano il monte Marmagna (Di mercoledì 16 settembre 2020) BOLOGNA – Una giornata dedicata al trekking e alle escursioni in montagna in nome del clima e della difesa dell’ambiente: appuntamento il 19 settembre con la seconda edizione di “Climbing for Climate“, iniziativa promossa dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus) in collaborazione con il Club alpino italiano (Cai) per sensibilizzare sui temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) BOLOGNA – Una giornata dedicata al trekking e alle escursioni in montagna in nome del clima e della difesa dell’ambiente: appuntamento il 19 settembre con la seconda edizione di “Climbing for Climate“, iniziativa promossa dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus) in collaborazione con il Club alpino italiano (Cai) per sensibilizzare sui temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

