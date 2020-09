Caso Open | perquisizioni illegittime Renzi | Qualcuno dovrebbe scusarsi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Matteosi scaglia contro i media. Dopo che ieri la Cassazione ha dichiarato come “” ledei finanzieri nelle case dei presunti indagati per il finanziamento alla Leopolda, il leader di Italia Viva si aspettava che la notizia fosse riportata con la stessa attenzione di dieci mesi fa. “Per settimane”, scrivesu Facebook, “i giornali, i politici, gli addetti ai lavori hanno parlato di quella vicenda: il. Ieri la Cassazione ha stabilito che leerano: la Cassazione! Oggi silenzio di quasi tutti i media”.“In un mondo normale oggiper le tonnellate di fango che ci ...

La Repubblica Firenze.it

