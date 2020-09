Ancona | maxi-incendio al porto | «Chiuse tutte le scuole e i parchi | evitate spostamenti» Ipotesi corto circuito

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Notte di paura ada causa di undi vaste proporzioni nella zona del. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'ha...

Notte di paura ad Ancona a causa di un incendio di vaste proporzioni nella zona del porto. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'incendio ha avuto lu ...Un vasto incendio è scoppiato poco dopo le 23 di martedì nella zona portuale di Ancona. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del capoluogo marchigiano, ma anche da Macerata ...ANCONA – Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella zona portuale di Ancona. Le cause sono ancora da chiarire. Le fiamme sono partite poco dopo la mezzanotte. Sulla zona si è levata una densa ...