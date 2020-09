' Aggredito da un uomo di colore' | la bugia del candidato leghista Lele Rachiele

repubblica : Valenza, candidato della Lega denuncia: 'Aggredito da un uomo di colore'. Ma era tutto inventato - LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - HuffPostItalia : 'Un uomo di colore mi ha aggredito'. Ma la denuncia del candidato della Lega è falsa - sardo1951 : RT @repubblica: Valenza, candidato della Lega denuncia: 'Aggredito da un uomo di colore'. Ma era tutto inventato - Che22peace71 : RT @matteoplatone: Valenza, candidato della Lega denuncia: 'Aggredito da un uomo di colore'. Ma era tutto inventato -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito uomo

Emanuele 'Lele' Rachiele è candidato alle elezioni di Valenza con la Lega ma ora dovrà rispondere di simulazione di reato: ha infatti raccontato che, rientrando dal cimitero, un ragazzo di colore lo a ...Aveva denunciato di essere stato aggredito da un uomo di colore rientrando dal cimitero della sua Valenza. I suoi compagni della Lega per sostenerlo hanno anche organizzato un sit-in di solidarietà al ...Milano, turista austriaca rapinata dello zaino in stazione Centrale: furto ripreso dalle telecamere Sono due i borseggiatori arrestati dagli agenti della Polfer di Milano per aver derubato una turista ...