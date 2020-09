Xbox Game Pass Showcase annunciato per questa settimana ma non ci saranno novità (Di martedì 15 settembre 2020) Microsoft ha da poco annunciato un nuovo evento dedicato al suo servizio di punta, ovvero Xbox Game Pass. L'evento è previsto per il 17 settembre, in contemporanea col suo lancio definitivo su PC.Samuel Bateman di Xbox UK ha però precisato che l'evento non tratterà nuovi giochi o annunci, ci si concentrerà solo sul materiale già noto. pare quindi che non siamo di fronte ad un evento importantissimo, tuttavia è lecito aspettarsi qualche novità interessante. Del resto solo di recente il catalogo di EA Play andrà a fondersi con quello Game Pass, ovviamente senza costi aggiuntivi per i giocatori. Se siete interessati all'evento vi invitiamo a sintonizzarvi sul canale Twitch di Xbox alle ore 15:30 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 settembre 2020) Microsoft ha da pocoun nuovo evento dedicato al suo servizio di punta, ovvero. L'evento è previsto per il 17 settembre, in contemporanea col suo lancio definitivo su PC.Samuel Bateman diUK ha però precisato che l'evento non tratterà nuovi giochi o annunci, ci si concentrerà solo sul materiale già noto. pare quindi che non siamo di fronte ad un evento importantissimo, tuttavia è lecito aspettarsi qualche novità interessante. Del resto solo di recente il catalogo di EA Play andrà a fondersi con quello, ovviamente senza costi aggiuntivi per i giocatori. Se siete interessati all'evento vi invitiamo a sintonizzarvi sul canale Twitch dialle ore 15:30 ...

