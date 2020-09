(Di martedì 15 settembre 2020), 15 set – Tragedia aquesta mattina. E’ stato brutalmente assassinato a coltellate il sacerdote 51enne don Roberto Malgesini, noto in città per il suo prodigarsi per gli emarginati, soprattutto stranieri. L’assassinio sarebbe un– uno degli «ultimi», quindi, che il prete si preoccupava di aiutare – cheotto di questa mattina si è presentato in caserma da carabinieri per costituirsi. «Aveva problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione non eseguiti», dichiara il direttore della Caritas di, Roberto Bernasconi. L’aggressione Il sacerdote, nato in provincia di Sondrio, è stato sorpresospe colpito con più fendenti alla schiena mentre ...

Penultimo6 : RT @claudio_2022: Un immigrato lo accoltella alle spalle, muore il “prete dell’accoglienza” di Como. - MonicaGipsy : RT @IlPrimatoN: «Aveva problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione non eseguiti» - infoitinterno : Un immigrato lo accoltella alle spalle, muore il “prete dell’accoglienza” di Como - sciantokescia : RT @claudio_2022: Un immigrato lo accoltella alle spalle, muore il “prete dell’accoglienza” di Como. - CiaoGrosso : RT @IlPrimatoN: «Aveva problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione non eseguiti» -

Ultime Notizie dalla rete : immigrato accoltella

E' stato accoltellato a morte in strada ... "Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Italiani e gli immigrati perbene, che amano ...Molti non trattengono la commozione. «Dov'è il don? No, non può essere lui» dice un immigrato ad alta voce. CHI ERA DON ROBERTO L'uomo accoltellato a Como questa mattina, il valtellinese Don Roberto ...Si pensa che l’immigrato abbia ucciso per una possibile richiesta di ... Un prete di 51 anni, don Roberto Malgesini, è stato accoltellato e ucciso stamattina alle 7 a Como in piazza San Rocco (La ...