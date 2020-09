Ufficiale: Kone torna al Cosenza (Di martedì 15 settembre 2020) Come avevamo anticipato, il Cosenza ha annunciato con un comunicato Ufficiale il rinnovo del prestito – durata annuale – con il Torino del centrocampista classe 2000 Ben Lhassine Kone. Di seguito il comunicato del club: La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con la Società Torino Football Club per il rinnovo del trasferimento, a titolo temporaneo della durata annuale, di Ben Lhassine Kone. Il centrocampista, nato in Costa d’Avorio il 14 agosto 2000, fa il suo ritorno in rossoblù con accordo fino al 30 giugno 2021. Veste la maglia del Cosenza dall’agosto 2019 e nella precedente stagione ha totalizzato 7 gettoni di presenza. Ben Lhassine #Kone torna al Cosenza! ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Come avevamo anticipato, ilha annunciato con un comunicatoil rinnovo del prestito – durata annuale – con il Torino del centrocampista classe 2000 Ben Lhassine. Di seguito il comunicato del club: La SocietàCalcio comunica di aver trovato l’accordo con la Società Torino Football Club per il rinnovo del trasferimento, a titolo temporaneo della durata annuale, di Ben Lhassine. Il centrocampista, nato in Costa d’Avorio il 14 agosto 2000, fa il suo ritorno in rossoblù con accordo fino al 30 giugno 2021. Veste la maglia deldall’agosto 2019 e nella precedente stagione ha totalizzato 7 gettoni di presenza. Ben Lhassine #al! ...

