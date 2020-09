Tommaso Zorzi accusa un malore: abbandona la casa del Grande Fratello Vip (Di martedì 15 settembre 2020) Tommaso Zorzi accusa un malore: abbandona la casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore era emerso come avesse la febbre piuttosto alta. Arriva il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo la febbre l’influencer Tommaso Zorzi ha accusato un malore ed è stato costretto ad abbandonare la casa del GF per sottoporsi a controlli e … Leggi su viagginews (Di martedì 15 settembre 2020)unladel. Nelle scorse ore era emerso come avesse la febbre piuttosto alta. Arriva il comunicato ufficiale delVip. Dopo la febbre l’influencerhato uned è stato costretto adre ladel GF per sottoporsi a controlli e …

trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - GrandeFratello : Da tutti gli ingressi dei VIP di questa nuova edizione, all'acceso confronto tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck… - Mary612Jb : RT @trash_italiano: Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?) #GFVI… - STYVLEVS94 : Certo che Tommaso Zorzi dopo nemmeno 24 ore di permanenza in casa già fuori per accertamenti è la sfiga in persona ?? #GFVIP - trashamma : Tommaso Zorzi fuori dalla casa del #GFVIP (momentaneamente). -