Roma e i rifiuti | i cittadini non si arrendono e mettono in piedi una Class Action

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 settembre 2020) Ancora problemi con il ritiro della spazzatura in zona Cinquina-Bufalotta. Idisperati (in particolar modo 214 famiglie) si sono rivolti ad un avvocato per fare ricorso contro AMA. Lo scopo – spiega la portavoce della– è quello di ottenere il risarcimento per il disservizio grave e prolungato dell’attività di raccolta diporta a porta. Dopo tre mesi di duro lavoro, ore di telefonate e continui incontri, i residenti non si. E nonostante abbiano affidato tutto all’avvocato continuano imperterriti a segnalare la situazione di degrado in cui sono da tempo, ormai, costretti a vivere. su Il Corriere della Città.