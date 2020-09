Prete ucciso da senzatetto a Como

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - fattoquotidiano : Como, prete accoltellato e ucciso nelle strade del centro: si costituisce l’omicida - Agenzia_Ansa : Prete accoltellato e ucciso dopo una lite a Como #ANSA - Homers_howl : RT @LaStampa: Como, lite in strada: prete ucciso a coltellate - homoeopathicus : RT @GiaccardiChiara: Stamattina a #Como è stato ucciso un prete che aiutava senza fissa dimora e immigrati. Don Roberto Malgesini, 51 anni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Prete ucciso

Ventisette anni fa veniva ucciso dalla mafia padre Pino Puglisi: era il 15 settembre del 1993, giorno del suo 56esimo compleanno. Era "solo" un prete ma condannava con nettezza la mafia e la violenza, ...COMO – Terribile quanto accaduto questa mattina a Como: un sacerdote, don Roberto Malgesini, è stato ucciso colpito da alcune coltellate. Il religioso è stato rinvenuto intorno alle 7 in ...Una lite scoppiata in strada con un cittadino straniero è costata la vita al prete, 51 anni, conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti. Durante il violento diverbio, l’uomo – un ...