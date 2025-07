Elezioni Regionali Campania Cirielli rilancia | Nessun passo indietro

Edmondo Cirielli riafferma la sua determinazione nelle elezioni regionali della Campania, rilanciando con forza il suo impegno e la sua visione per il futuro. "Nessun passo indietro" è la sua promessa, un chiaro segnale di una candidatura solida e decisa. Come ufficiale dei carabinieri, sa bene l'importanza di avere un piano alternativo: e lui, certamente, ce l’ha. Ecco perché si presenta con convinzione, pronto a portare avanti il cambiamento.

«Io sono un ufficiale dei carabinieri. E nella vita militare serve sempre un piano alternativo. E io ce l?ho». Edmondo Cirielli è in campo, non fa passi indietro. Anzi, come. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Elezioni Regionali Campania, Cirielli rilancia: «Nessun passo indietro»

In questa notizia si parla di: cirielli - indietro - elezioni - regionali

Regionali, FdI non si tira indietro: «Cirielli è il candidato»; Regionali. Cirielli: Scegliere candidato migliore per centrodestra considerando il peso dei partiti; Fratelli d'Italia, Cirielli convoca i vertici salernitani per la lista delle elezioni regionali.

Cirielli e le regionali: "Candidato centrodestra? Aspettiamo il centrosinistra" - Il viceministro a Napoli per il vertice di Ecr: "Decideremo sondaggi alla mano: prima di governare, bisogna vincere le elezioni" ... rainews.it scrive

Elezioni amministrative: in quali regioni si vota, i candidati, le possibili date. Ma solo le Marche sono definite - Sei regioni andranno al voto nel 2025: sono Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto. Lo riporta ilmessaggero.it