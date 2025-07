Elezioni Regionali Campania incontro De Luca-Conte | prove di accordo per la candidatura di Roberto Fico

Dissapori non più al centro, ma uniti per un obiettivo comune: la sfida delle prossime elezioni regionali in Campania. Durante una cena romana, Vincenzo De Luca e Giuseppe Conte hanno iniziato a ricucire i rapporti, puntando sui punti di incontro e sull'accordo per la candidatura di Roberto Fico. Un passo importante verso una campagna condivisa, che potrebbe cambiare gli equilibri politici della regione e aprire nuove prospettive di collaborazione.

Eliminare i vecchi dissapori e cercare di lavorare sui punti di contatto. Questo lo sforzo di fondo con cui si sono lasciati Vincenzo De Luca e Giuseppe Conte nella loro cena romana.

Regionali, duello a distanza tra De Luca e Conte sulla candidatura di Fico. L'ex sindaco di Salerno è contro la corsa dell'ex presidente della Camera...

