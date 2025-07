Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Impruneta

Se viaggiate lungo l’autostrada A1, è importante essere informati sulle chiusure notturne delle stazioni di Valdichiana e Impruneta, previste per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza e manutenzione degli impianti nelle gallerie. Questi interventi, essenziali per garantire la sicurezza di tutti, potrebbero causare temporanei disagi, ma sono fondamentali per un viaggio più sicuro e affidabile. Ecco tutto quello che dovete sapere per pianificare al meglio il vostro percorso.

Per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza e pe manutenzione degli impianti nelle gallerie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Impruneta

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusure - notturne - stazioni

