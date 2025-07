Riapertura delle scuole 20 giorni dopo la notizia allarma le famiglie

La notizia della possibile riapertura delle scuole a soli 20 giorni dalla chiusura ha scosso famiglie e studenti, tra entusiasmo e preoccupazioni. Mentre i giovani immaginano di tornare tra i banchi, i genitori si interrogano sulle modalità e sulla sicurezza di un ritorno così rapido. Un dibattito acceso che mette in luce le sfide di un sistema scolastico chiamato a reinventarsi. La vera domanda è: sarà questa la soluzione ideale per tutti?

La riapertura delle scuole allarma le famiglie: possibile ritorno tra i banchi 20 giorni dopo. Gli alunni esultano, i genitori molto meno Nemmeno il tempo di finire con gli esami di maturità che già si pensa a quando la scuola riaprirà i battenti. Nonostante i calendari scolastici 202526 delle varie regioni siano stati ufficializzati qualche.

