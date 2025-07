Napoli al Maradona ariva l?Uefa e il Comune cambia piano | parcheggi e più spettatori

Napoli si prepara a un grande salto: con l’arrivo dell’Uefa e il vertice del 25, la città accelera i lavori di ammodernamento dello stadio Maradona, in vista di Euro 2032. Parcheggi, capacità e sicurezza sono al centro delle attenzioni, mentre il Comune si impegna a trasformare questa sfida in un vanto internazionale. La corsa contro il tempo è ormai aperta: Napoli si gioca un ruolo da protagonista nel calcio europeo.

È corsa contro il tempo: il 25 ci sarà il vertice tra Comune e gli emissari della Uefa e della Figc sull?ammodernamento dello stadio Maradona in funzione di Euro 2032. Invitata al. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, al Maradona ariva l?Uefa e il Comune cambia piano: parcheggi e più spettatori

