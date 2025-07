Congo ribelli affiliati all’Isis uccidono 66 persone

Nel cuore dell’Africa, il Congo orientale si trova di nuovo nel caos: i ribelli affiliati all’ISIS, le Forze Democratiche Alleate, hanno seminato morte uccidendo 66 civili nella zona di Irumu. Questa escalation di violenza, in una regione già martoriata dalla guerra con il M23, mette a rischio la fragile stabilità locale e solleva preoccupazioni internazionali per il futuro del Paese. La lotta per la pace sembra ancora lontana, ma ogni speranza conta.

I ribelli affiliati al gruppo dello Stato Islamico hanno ucciso 66 persone nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno riferito funzionari locali. I combattenti delle Forze Democratiche Alleate (ADF), legate all'Isis, hanno ucciso civili nella zona di Irumu, nella parte orientale del Paese, al confine con l'Uganda. La guerra con il gruppo ribelle M23. L'attacco arriva mentre il Congo orientale potrebbe vedere la fine della guerra in corso con l 'M23, un altro gruppo ribelle sostenuto dal Ruanda, altro Paese confinante con il Congo. Jean Tobie Okala, portavoce della missione delle Nazioni Unite a Ituri, nella parte orientale del Congo, ha definito l'attacco un "bagno di sangue".

In questa notizia si parla di: congo - ribelli - affiliati - isis

