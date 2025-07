Lords of the Fallen ha raggiunto i 5,5 milioni di giocatori

a tutta la passione e l’entusiasmo dei fan che hanno creduto nel gioco. Questo traguardo testimonia come, con impegno e costanza, si possano superare le sfide e creare un’esperienza coinvolgente per milioni di appassionati in tutto il mondo. La community di Lords of the Fallen si prepara ora a vivere nuove avventure, promettendo ancora tanto divertimento e sorprese.

Dopo un lancio altalenante nel 2023, Lords of the Fallen è riuscito a riscattarsi con costanza e dedizione, raggiungendo oggi l'impressionante traguardo di 5,5 milioni di giocatori in tutto il mondo. A renderlo noto è stata la stessa CI Games con un post celebrativo, ringraziando la community per il supporto ricevuto e lasciando intendere che nuovi contenuti sono già in cantiere, con il merito di questo successo che va in gran parte all'aggiornamento 2.0, pubblicato nell'aprile 2025, che ha trasformato il gioco nella sua Definitive Edition. Il contenuto introdotto è stato notevole: la modalità cooperativa con progressione condivisa ha finalmente permesso ai giocatori di avanzare insieme nella campagna, mantenendo entrambi i progressi.

