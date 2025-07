Leoni Parma | le milanesi e la Premier ci provano ma i ducali non fanno sconti | ecco la cifra richiesta

Leoni Parma sta facendo impazzire il mercato: Inter, Milan e alcuni club di Premier League sono pronti a sfidarsi per assicurarsi il giovane talento crociato. La dirigenza ducale, però, non ha intenzione di svendere il suo gioiello e ha già fissato la cifra richiesta. La prossima mossa potrebbe cambiare le sorti di questa trattativa infuocata, e il futuro di Giovanni Leoni si scrive ora sul campo e in...

Leoni Parma, tutti pazzi per il difensore crociato: Inter e Milan, oltre che alcune squadre di Premier alla finestra, mentre la dirigenza fa il prezzo Giovanni Leoni è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo, e il Parma ne è pienamente consapevole. Il difensore classe 2006, autentica rivelazione della passata stagione, è finito nel

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

Leoni tra Juve e derby. Allegri lo promuove, l'Inter è sicura: prima 35 milioni per Bisseck; De Pieri va in Serie B, intreccio Acerbi-Leoni. Inter, le top news delle 20; Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Leoni: il Parma spara alto.

Leoni, il Parma non cede di un millimetro: 40 milioni o niente. Tutte le ragioni del muro alzato dai gialloblu - Il Parma non intende cedere di un millimetro nella valutazione di Giovanni Leoni, inseguito dall'Inter. Riporta msn.com

SM - Leoni è la priorità dell'Inter, ma con il Parma c'è un gap di 10 milioni. Concorrenza dalla Premier League - Lo ribadisce Sport Mediaset nell'edizione odierna parla appunto del difensore classe 2006 come pallino ... Secondo fcinternews.it