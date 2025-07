Cade in moto | grave ragazzo di 16 anni

Un grave incidente ha scosso la comunità di Gaggiano: un ragazzo di appena 16 anni è rimasto ferito in una caduta da moto o scooter, avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 7 luglio lungo una strada comunale tra Cascina Rosa e Fagnano. La scena, ancora sotto shock, solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e l’importanza di prevenire tragedie come questa. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale rafforzare le misure di tutela per i giovani utenti della strada, affinché incidenti come questo possano diventare solo brutti ricordi.

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di sabato 7 luglio in seguito a una caduta da un mezzo a due ruote (non è chiaro se si tratti di moto o scooter) avvenuta lungo la strada comunale tra Cascina Rosa e Fagnano, nel territorio del comune di Gaggiano (Milano).Il giovane è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

