Ventimiglia sequestrata l' auto dell' uomo che ha visto il bimbo scomparso dal camping | Il testimone portato in caserma

Un nuovo capitolo si apre nel mistero della scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia. Mentre le autorità sequestrano l'auto di un testimone che aveva visto il bambino dal camping, emergono alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni. La vicenda si arricchisce di dettagli inquietanti e di un’indagine sempre più complessa, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa nasconde davvero questa strana vicenda?

Allen Bernard Ganao, 5 anni, è svanito nel nulla nella serata di venerdì. Dalle dichiarazioni del testimone emergerebbero alcune incongruenze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, sequestrata l'auto dell'uomo che ha visto il bimbo scomparso dal camping | Il testimone portato in caserma

Ventimiglia, bimbo scomparso a Latte: sentito il testimone che lo ha visto venerdì sera e perquisita l’abitazione - Una vicenda che ha sconvolto Ventimiglia: il mistero della scomparsa di Alain, il piccolo di cinque anni scomparso dal camping in zona Latte.

