Juventus Tognozzi verso il ritorno

La Juventus si prepara a un importante cambio di rotta, puntando su giovani talenti e una guida esperta. Dopo l’esperienza al Granada, Matteo Tognozzi potrebbe tornare in bianconero, affiancando François Modesto nella gestione tecnica. Un ritorno che promette di rafforzare la strategia del club, investendo nel futuro e nella crescita dei giovani. La dirigenza bianconera sembra decisa a puntare sulle competenze interne per costruire un progetto solido e ambizioso.

Tognozzi al fianco di Modesto per i giovani talenti La Juventus punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale con il possibile ritorno di Matteo Tognozzi, ex capo dello scouting bianconero. Secondo Tuttosport, il 38enne, dopo un'esperienza al Granada come direttore sportivo, potrebbe affiancare François Modesto, nuovo direttore tecnico, nella gestione

