L'incredibile profezia avveratasi a Wimbledon | Vincerà chiunque pescherà Kudermetova al primo turno

Una previsione sorprendente, che ha lasciato tutti a bocca aperta: chiunque pescherà Kudermetova al primo turno di Wimbledon, vincerà il torneo. Questa stessa persona aveva già azzeccato per due anni consecutivi il nome della vincitrice, dimostrando un talento quasi soprannaturale nel predire i risultati del prestigioso torneo. Ma qual è il segreto dietro questa incredibile intuizione? Scopriamo insieme come questa previsione sta rivoluzionando il mondo del tennis.

La stessa persona ha azzeccato per due anni di fila una previsione incredibile sulla vincitrice del torneo di Wimbledon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incredibile - wimbledon - profezia - avveratasi

Incredibile infortunio di Ella Seidel a Wimbledon: c’è un fosso in campo, si ritira - Un episodio incredibile scuote Wimbledon: Ella Seidel, la promettente tennista tedesca di soli 20 anni, si è infortunata in modo spettacolare a causa di un fosso non segnalato sul campo.

L'incredibile profezia avveratasi a Wimbledon: Vincerà chiunque pescherà Kudermetova al primo turno.

La storia incredibile di Wimbledon e la profezia smentita di Spencer Gore - Scopri l’incredibile evoluzione di Wimbledon, da campo di croquet a teatro sacro del tennis, passando per la profezia sbagliata del suo primo vincitore ... Secondo oasport.it

Alcaraz 'Wimbledon incredibile, non lo dimenticherò mai' - Carlos Alcaraz lo ripete quasi come un mantra: dopo il successo da record a Wimbledon il numero uno del tennis mondiale sottolinea quanto la vittoria sull'erba londinese sia stata ... Da ansa.it