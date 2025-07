Lago di Como turista olandese sbalzata in acqua e falciata dall’elica della barca | è morta

Un tranquillo giro in barca sul suggestivo Lago di Como si è trasformato in tragedia: Julina de Lannoy, turista olandese, ha perso la vita dopo essere stata sbalzata in acqua e colpita dall'elica della sua imbarcazione. Un incidente che ha scosso tutti, ricordandoci quanto la sicurezza in mare sia fondamentale. La vicenda ci invita a riflettere sulla prevenzione e l'importanza di rispettare le norme durante le escursioni lacustri.

Un giro in barca sul lago di Como, un tour come tanti interrotto bruscamente da un incidente dai risvolti tragici. L’imbarcazione su cui si trovava Julina de Lannoy insieme ad altre cinque amiche nella giornata di sabato 12 luglio si è scontrata con un’altra imbarcazione. La 33enne olandese, originaria dell’Isola di Aruba, nel Mar Caraibico, è stata sbalzata in acqua. Qui sarebbe stata colpita dall’elica della barca su cui stava viaggiando, che le avrebbe tagliato di netto una gamba. Inutili tutti i tentativi di soccorso: la giovane è stata dichiarata morta poco dopo. Il disperato intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online

