Lo schianto in moto sull’asfalto a Castiglione delle Stiviere e il trasporto disperato in ospedale | è morto Luca Bertagnoli

Un tragico incidente sulla 821 a Castiglione delle Stiviere ha sconvolto la comunità, portando via Luca Bertagnoli, un uomo di 38 anni. Dopo il violento schianto e il disperato trasporto in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Una storia che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e quanto sia importante la prudenza. La sua memoria vivrà nel cuore di chi lo conosceva.

Mantova, 13 luglio 2025 – Si è spento sabato mattina all’ospedale Civile di Brescia Luca Bertagnoli, il motociclista di 38 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale di venerdì sera a Castiglione delle Stiviere. L’uomo, originario di Castenedolo nel Bresciano ma residente a Medole, non ha mai ripreso conoscenza dopo il drammatico schianto. Lascia una moglie. L’arrivo dei soccorsi . La tragedia si è consumata intorno alle 22.30 lungo via Sant’Antonio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, Bertagnoli stava rientrando a casa quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della motocicletta precipitando violentemente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo schianto in moto sull’asfalto a Castiglione delle Stiviere e il trasporto disperato in ospedale: è morto Luca Bertagnoli

