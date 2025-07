Doppio addio Juve i bianconeri fanno cassa | spunta la Bundesliga

Doppio addio alla Juventus: i bianconeri sono pronti a fare cassa, attirando l’attenzione della Bundesliga. Tra uscite strategiche e nuovi acquisti, il mercato estivo si infiamma, mentre la dirigenza monitora attentamente le opportunità all’estero. L’obiettivo è rafforzare la rosa di Tudor e prepararsi al meglio per la prossima stagione, con un occhio alle finanze e alle chance di rilancio. La vera sfida ora è…

Non solo acquisti, il mercato della Juventus entra nel vivo anche per quanto riguarda le uscite. Si attivano i radar esteri su due profili dei bianconeri L'arrivo di David, la delicata vicenda Vlahovic e gli sviluppi sul fronte Kolo Muani. La dirigenza della Juventus lavora su più fronti per cercare di regalare a Tudor una rosa competitiva per la nuova stagione. L'obiettivo è sfoltire un po' l'organico e mettere in piedi un discreto bottino per operare ancora sul mercato. Nelle ultime ore, come riportato dal giornalista di SportMediaset Orazio Accomando, le sirene estere si sono attivate per due profili bianconeri in uscita.