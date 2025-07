Klinsmann Mondiale per Club | Le sudamericane hanno avuto un atteggiamento fantastico Le europee…

Klinsmann, Mondiale per Club: «Le sudamericane hanno avuto un atteggiamento fantastico. Le europee.». Jürgen Klinsmann, ex calciatore tedesco, che tra le altre ha militato anche nell’ Inter, e attuale membro del panel tecnico della FIFA per il Mondiale per Club, ha recentemente parlato con entusiasmo delle prestazioni delle squadre sudamericane che hanno partecipato alla competizione. Secondo quanto dichiarato, le formazioni provenienti dal Sud America hanno mostrato un atteggiamento eccezionale e un calcio di altissimo livello: «Penso che le sudamericane che si sono presentate a questo torneo abbiano mostrato un atteggiamento fantastico, dimostrando di essere squadre davvero molto forti». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Klinsmann, Mondiale per Club: «Le sudamericane hanno avuto un atteggiamento fantastico. Le europee…»

