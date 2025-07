squalo mako finisce nelle reti dei pescatori di acciughe in liguria

Un episodio che mette in evidenza le sfide e i rischi della pesca nel nostro mare, sollevando anche importanti questioni sulla tutela delle specie marine più vulnerabili. Un giovane squalo Mako, lungo circa 1 metro e 20, è rimasto accidentalmente intrappolato nelle reti di un peschereccio di Sestri Levante durante una notte di pesca a Deiva Marina. L’esemplare è…

Un giovane squalo Mako finisce nelle reti di un peschereccio di Sestri Levante. È successo nella notte, al largo di Deiva Marina (La Spezia): un giovane esemplare di squalo Mako, lungo circa 1 metro e 20, è finito accidentalmente nelle reti di un peschereccio a lampara che stava pescando acciughe. A catturarlo è stato il motopeschereccio "Lupa" di Sestri Levante, impegnato in una battuta notturna a circa due miglia dalla costa. L'esemplare è stato ritrovato tra oltre cento casse di acciughe, insieme al pescato della notte. Ma a differenza delle comuni verdesche – squali azzurri spesso presenti nel mar Ligure e considerati innocui per l'uomo – lo squalo Mako è una specie ben più rara, veloce, e soprattutto in pericolo di estinzione.