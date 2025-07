Svezia Secure Top Spot nel Gruppo C picchiando la Germania

L'emozione è alle stelle nel calcio femminile europeo: la Svezia conquista il primo posto nel Gruppo C di Euro 2025, dominando la Germania con un incredibile 4-1. Dopo un inizio promettente della Germania con Jule, le scandinave hanno reagito con determinazione, portando a casa una vittoria memorabile. La partita ha regalato momenti di pura adrenalina e dimostrato ancora una volta il talento e la grinta delle protagoniste. Un risultato che lascia aperte tutte le questioni per il proseguo del torneo.

2025-07-12 22:54:00

La Svezia si è assicurata il primo posto nel Gruppo C all'Euro 2025 femminile dopo un'impressionante vittoria per 4-1 sulla Germania, che ha chiuso al secondo posto. La Germania ha aperto il punteggio presto attraverso il marchio Jule al 7 ° minuto, ma la Svezia ha risposto quasi immediatamente. Stina Blackstenius ha pareggiato solo cinque minuti dopo e Smilla Holmberg ha dato la Svezia il vantaggio al 25 ° minuto. Una svolta critica è arrivata al 31 ° minuto quando il difensore tedesco Carlotta Wamser è stato espulso per una pallamano sulla linea, guadagnando una penalità in Svezia.