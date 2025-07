Emergenza roghi in Sicilia Catania e provincia le più colpite

L’emergenza incendi in Sicilia, con Catania e provincia tra le aree più colpite, desta preoccupazione e richiede un rapido intervento. Dieci incendi hanno impegnato protezione civile, forestali e vigili del fuoco, devastando vaste zone come il Villaggio Delfino-Vaccarizzo. La situazione è critica e sottolinea l’importanza di strategie di prevenzione e di risposte efficaci. È fondamentale agire prontamente per proteggere il territorio e le comunità coinvolte.

Sono stati dieci gli incendi che hanno visto impegnati la protezione civile, i forestali e i vigili del fuoco in Sicilia. La provincia di Catania risulta la più interessata, con diversi zone colpite dai roghi. Un primo incendio è divampato nel Villaggio Delfino-Vaccarizzo a Catania. Altri roghi a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: roghi - sicilia - provincia - colpite

Incendi in Sicilia, interventi per domare 49 roghi: in fiamme anche il parco archeologico di Morgantina - Gli incendi in Sicilia hanno devastato l’isola, con 49 interventi di emergenza tra Protezione civile, corpo forestale e vigili del fuoco.

La provincia di Catania risulta la più interessata, con diversi zone colpite dai roghi Vai su X

Emergenza roghi in Sicilia, Catania e provincia le più colpite; Incendi in Sicilia: 48 roghi in un giorno, colpite 7 province; Domenica di incendi in Sicilia. Roghi anche in provincia di Trapani.

Dieci incendi in Sicilia, intervenuti anche degli elicotteri - Una decina i roghi che hanno visto impegnati la protezione civile, i forestali e i vigili del fuoco in Sicilia. Come scrive rainews.it

Incendi in Sicilia: 49 roghi in un solo giorno, fiamme anche a Cefalù e Campofelice - Ben 49 incendi hanno colpito l’isola, mettendo a dura prova il lavoro della Protezione Civile regionale, del Corpo Forestale e d ... Riporta cefalunews.org