Lago di Como scontro tra due barche | colpita dall' elica muore turista olandese

Una tragedia scuote il Lago di Como: uno scontro tra due barche ha avuto conseguenze drammatiche, portando alla morte di un turista olandese e lasciando Julina de Lannoy, 32 anni, in condizioni critiche. La scena si è trasformata in un incubo per chi era presente, riaccendendo i timori legati alla sicurezza nelle acque italiane. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza e il rispetto delle regole in mare.

Julina de Lannoy, 32 anni, è stata portata in ospedale in gravissime condizioni: era in arresto cardiaco con una gamba amputata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lago di Como, scontro tra due barche: colpita dall'elica, muore turista olandese

lago - como - scontro - barche

