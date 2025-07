Incidente ad Abbadia Lariana ragazzo di 25 anni si tuffa nel lago e scompare | recuperato il corpo

Un’immersione che si è trasformata in tragedia: ad Abbadia Lariana, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita nel lago durante un tuffo. La comunità è sconvolta dall’accaduto, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le circostanze di questa drammatica scomparsa. La sicurezza in acque pubbliche resta una priorità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa dolorosa vicenda.

Un ragazzo di 25 anni si è tuffato nel lago ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, e non è più riemerso. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: abbadia - lariana - ragazzo - anni

Abbadia Lariana: schianto sulla provinciale, la quindicenne ferita è in Terapia intensiva - Un tragico incidente ha scosso Abbadia Lariana: una quindicenne è attualmente ricoverata in terapia intensiva dopo uno schianto sulla provinciale 72.

CESI PROVINCIA DI LECCO Si RICEVE ora comunicazione da parte di ANAS circa la CHIUSURA della SS36, direzione Colico, con obbligo di uscita ad Abbadia Lariana. Si prevede chiusura di almeno tre ore, affinché possa essere rimosso il materiale disper Vai su Facebook

Abbadia Lariana, giovane di 25 anni annega nel lago di Como; Un'altra tragedia del lago: giovane morto annegato ad Abbadia Lariana; Abbadia Lariana: 24enne perde la vita annegando nel lago.

Incidente ad Abbadia Lariana, ragazzo di 25 anni si tuffa nel lago e scompare: recuperato il corpo - Un ragazzo di 25 anni si è tuffato nel lago ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, e non è più riemerso. Secondo fanpage.it

Abbadia Lariana, giovane di 25 anni annega nel lago di Como - Per le ricerche e i soccorsi sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e la Guardia costiera da Menaggio. Da msn.com