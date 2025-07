Ekaterina Antropova | Brave a non farci sorprendere Come sto? Lascio parlare il campo

Ekaterina Antropova ha dimostrato ancora una volta di essere una pedina fondamentale per la squadra azzurra, lasciando parlare il campo e guidando le compagne alla rimonta contro la Turchia. Sostituta di Paola Egonu, ha risposto presente in ogni frangente, dando energia e determinazione. L’opposto analizza con passione e fermezza: “Ci aspettavamo una partita difficile, ma abbiamo creduto fino all’ultimo...”.

Ekaterina Antropova è stata la mattatrice assoluta nella partita tra Italia e Turchia: è stata inserita al posto di Paola Egonu in alcuni frangenti dei primi tre set, poi ha iniziato il quarto da titolare e ha suonato la carica nella rimonta che le Campionesse Olimpiche hanno incontro nell’incontro valido per la Nations League di volley femminile. L’opposto ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Ci aspettavamo una partita difficile, soprattutto dopo la sconfitta subita da loro ieri con la Cechia. C i aspettavamo una Turchia carica e siamo state brave a non farci sorprendere alla prima difficoltĂ venendo fuori dalla partita in maniera decisa”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ekaterina Antropova: “Brave a non farci sorprendere. Come sto? Lascio parlare il campo”

