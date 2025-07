Infantino | Mondiale per Club? È stato un enorme successo! Introiti per 2 miliardi più di qualsiasi altra competizione per club

Con entusiasmo e orgoglio, Gianni Infantino ha sottolineato il grande traguardo raggiunto dal Mondiale per Club, evidenziando come gli introiti superino di gran lunga ogni altra competizione del settore. Con 2 miliardi di euro di ricavi, questa prima edizione si prospetta come un punto di svolta nel calcio internazionale, consolidando il torneo come una manifestazione di successo e attrattiva globale. Parole che rafforzano la posizione della FIFA e alimentano l’attesa per la finale tra PSG e Chelsea, simbolo di un nuovo capitolo nel mondo del calcio.

. Nelle ore che precedono la finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha voluto fare il punto sulla prima edizione del torneo, definendola un successo straordinario. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della FIFA, Infantino ha parlato dell’importanza di questa competizione e dei risultati ottenuti. «Un enorme, enorme, enorme successo», ha dichiarato Infantino, entusiasta per l’andamento della competizione. «È iniziata l’era d’oro del calcio», ha aggiunto, sottolineando l’eccezionale impatto del torneo sul panorama internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infantino: «Mondiale per Club? È stato un enorme successo! Introiti per 2 miliardi, più di qualsiasi altra competizione per club»

