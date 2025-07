Dazi il governo invita alla calma | La guerra non ha senso Opposizioni all’attacco

Il recente annuncio di Donald Trump sui nuovi dazi all'Europa ha suscitato preoccupazioni e incertezze, rischiando di mettere in difficoltà il governo italiano, che aveva lavorato per rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti. Tuttavia, il governo invita alla calma e al dialogo, confidando nella buona volontà di tutte le parti coinvolte per trovare un accordo equo e sostenibile, capace di rafforzare le relazioni internazionali e tutelare gli interessi del nostro Paese.

Il 30% di dazi all’Europa annunciato dal presidente Usa Donald Trump rischia di spiazzare il governo e la premier Giorgia Meloni, che negli ultimi mesi aveva rivendicato per sé un ruolo di ‘ pontiera ‘ con l’amministrazione statunitense. Ma per Palazzo Chigi non è il momento di perdere la calma. Il dialogo è ancora possibile e si confida “nella buona volontà di tutti gli attori in campo per arrivare a un accordo equo, che possa rafforzare l’Occidente nel suo complesso, atteso che – particolarmente nello scenario attuale – non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell’Atlantico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, il governo invita alla calma: “La guerra non ha senso”. Opposizioni all’attacco

