Lollobrigida | Masaf determinato a rafforzare il sostegno alla Forestale

Lollobrigida, Masaf e le Forze dell’Ordine sono pronti a rafforzare il sostegno alla tutela ambientale in Italia. Con un impegno deciso, si riconosce il valore strategico del patrimonio forestale, simbolo di eccellenza e preservazione come Vallombrosa. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine conferma l’importanza di proteggere le risorse naturali, tutelando il nostro futuro. È fondamentale continuare su questa strada per garantire un ambiente sano e sostenibile per le generazioni future.

FIRENZE – “Il patrimonio forestale, di cui Vallombrosa rappresenta un esempio virtuoso, costituisce una risorsa strategica per il Paese” e il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri “si conferma un’eccellenza del sistema di prevenzione e contrasto alle illegalità ambientali”, che “svolge una funzione strategica nella salvaguardia del nostro patrimonio naturale. Come ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste siamo determinati a rafforzare il sostegno alla loro attività, affinché possano affrontare con ancora maggiore efficacia le sfide più urgenti: dalla protezione dei boschi al contrasto del bracconaggio, fino alla sorveglianza del territorio”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lollobrigida: “Masaf determinato a rafforzare il sostegno alla Forestale”

In questa notizia si parla di: forestale - lollobrigida - masaf - determinato

Lollobrigida: “Masaf determinato a rafforzare il sostegno alla Forestale” - "Il patrimonio forestale, di cui Vallombrosa rappresenta un esempio virtuoso, costituisce una risorsa strategica per il Paese" e il comando ... Scrive lopinionista.it

Masaf, nasce il nuovo Sistema Informativo Forestale Nazionale - sottolinea il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida - Riporta ansa.it