Se sogni una carriera prestigiosa e gratificante nel settore della pubblica sicurezza, questa è la tua occasione! Il Ministero dell’Interno ha aperto il concorso 2025 per 17 vice direttori ginnico sportivi nel Corpo dei Vigili del Fuoco, riservato a laureati in discipline motorie e sportive. Preparati al meglio, perché il futuro ti attende con questa entusiasmante opportunità di crescita professionale e di servizio alla collettività.

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il bando di concorso pubblico 2025 per l’assunzione di 17 vice direttori ginnico sportivi all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una grande opportunità per i laureati in discipline motorie e sportive che aspirano a un impiego stabile nella Pubblica Amministrazione e a un ruolo strategico nella gestione dell’attività . Concorso vigili del fuoco 2025: bando per 17 vice direttori ginnico sportivi, domande entro l’8 agosto Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

