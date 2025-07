Douglas Luiz Juve tanti club hanno richiesto informazioni! I bianconeri lo vogliono cedere solo con questa formula | i dettagli sulla possibile cessione

Il futuro di Douglas Luiz si fa avvolto da interesse e incertezza: molti club si sono già mossi, chiedendo dettagli sulla possibile cessione del centrocampista brasiliano. La Juventus, desiderosa di strutturare al meglio il proprio organico, valuta attentamente le opzioni per questa operazione. Solo con una formula ben definita, i bianconeri potranno decidere se lasciar partire il talento verdeoro. Resta aggiornato sulle ultime novità di questa intricata trattativa.

Douglas Luiz Juve, tanti club hanno richiesto informazioni: gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Douglas Luiz potrebbe essere uno dei protagonisti di una trattativa in uscita dal mercato Juve. Alcuni club hanno iniziato a chiedere informazioni sul futuro del centrocampista brasiliano, per cercare di capire quale formula potrebbe essere adottata per il suo trasferimento. Nonostante l’interesse di più squadre, la Juve sembra orientata a chiedere un trasferimento a titolo definitivo, piuttosto che un prestito, per liberarsi del giocatore e ottenere un ritorno economico dalla sua cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, tanti club hanno richiesto informazioni! I bianconeri lo vogliono cedere solo con questa formula: i dettagli sulla possibile cessione

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano.

Il 19 settembre la Juventus approverà il bilancio 2024-25: ci sono però 17 milioni di utile da far sparire, quelli fatti con la "plusvalenza Douglas Luiz" già sanzionati dall'UEFA al club inglese L'attivo di 16,9 milioni del primo semestre reso noto a febbraio era una Vai su X

Douglas Luiz è in uscita dalla Juventus. Il club ha comunicato al giocatore l'intenzione di ascoltare offerte per lui e gli ha consigliato di trovare una soluzione. Qualora dovesse uscire Douglas, la Juventus è alla ricerca di un profilo da inserire al centrocampo. Vai su Facebook

