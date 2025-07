Resident Evil | Survival Unit partono le pre-registrazioni in vista dell’uscita nel 2025 su Android e iOS

Sei pronto a immergerti di nuovo nel mondo di terrore e suspense di Resident Evil? Capcom lancia il suo nuovo capitolo, Resident Evil: Survival Unit, un gioco strategico in tempo reale per Android e iOS, con uscita prevista nel 2025. Le pre-registrazioni sono aperte su Google Play e App Store: non perdere l’occasione di essere tra i primi a vivere questa rivoluzione horror. La tua avventura digital sarà epica, e tu sei pronto?

Capcom rilancia il franchise di Resident Evil in una nuova direzione con Resident Evil: Survival Unit, il prossimo gioco per dispositivi mobili Android ed iOS, ora disponibile in pre-registrazione su Google Play e App Store. Sviluppato in collaborazione con Aniplex e JoyCity, il titolo è atteso per il 2025 e secondo il publisher ha il compito di rivoluzionare l'esperienza horror con un approccio strategico in tempo reale, pensato appositamente per smartphone e tablet. Ambientato in una linea temporale divergente rispetto a quella principale della saga, Survival Unit vede il giocatore svegliarsi in un ospedale segreto, utilizzato dalla Umbrella Corporation per esperimenti illegali.

