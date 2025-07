Sangue sulle strade motociclista perde la vita in un incidente lungo la Super

Un tragico incidente lungo la superstrada ha sconvolto il fine settimana ferrarese, portando via una vita e lasciando un segno indelebile nella comunità. La perdita di un motociclista di 67 anni sull’uscita del Raccordo autostradale 8 ci ricorda quanto sia fragile la strada. Iscriviti al nostro servizio di aggiornamenti per restare informato su sicurezza, mobilità e prevenzione.

Una tragedia lungo le strade del territorio ha funestato il fine settimana ferrarese. Nel pomeriggio di sabato 12 luglio, un motociclista di 67 anni, infatti, ha perso la vita in un incidente su uno svincolo in uscita del Raccordo autostradale 8, in direzione Porto Garibaldi.