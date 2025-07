Dazi il terremoto Trump scuote l’Ue | le tariffe al 30% e i possibili negoziati entro il 1° agosto

L’annuncio di Donald Trump sui dazi ha scosso l’Europa, portando le tariffe al 30% e aprendo la porta a negoziati imminenti. Il commento del Tycoon invita i partner europei a riconsiderare le proprie politiche commerciali, promettendo potenziali modifiche se si aprono i propri mercati. Un terremoto economico che potrebbe ridefinire gli equilibri globali e le relazioni transatlantiche, lasciando tutti con un'importante domanda: cosa riserverà il futuro delle tariffe e degli scambi internazionali?

A far riflettere è il commento del Tycoon all'annuncio dei dazi. "Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera".

In questa notizia si parla di: dazi - terremoto - trump - scuote

